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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро за Наингголана

27 июня 2017, 10:59
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"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Ромой" по трансферу полузащитника Раджи Наингголана. Как утверждает Gazzetta dello Sport, английский клуб предлагает за 29-летнего бельгийца 45 миллионов евро, а самому футболисту зарплату в 7,5 миллиона евро за сезон.

Тем не менее сейчас у "Ромы" уже нет острой необходимости продавать игроков, так как продажа Мохамеда Салаха "Ливерпулю" позволила римскому клубу выполнить требования финансового фэйр-плей.

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