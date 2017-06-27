"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро за Наингголана

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Ромой" по трансферу полузащитника Раджи Наингголана. Как утверждает Gazzetta dello Sport, английский клуб предлагает за 29-летнего бельгийца 45 миллионов евро, а самому футболисту зарплату в 7,5 миллиона евро за сезон.

Тем не менее сейчас у "Ромы" уже нет острой необходимости продавать игроков, так как продажа Мохамеда Салаха "Ливерпулю" позволила римскому клубу выполнить требования финансового фэйр-плей.