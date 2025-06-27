Футбол
27 июня, 02:58

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов евро за вратаря «Аталанты» Карнесекки

Евгений Козинов
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в 40 миллионов евро по вратарю «Аталанты» Марко Карнесекки, сообщил на своем сайте журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, «МЮ» продолжает попытки продать голкипера Андре Онана, чтобы подписать 24-летнего итальянца на место первого номера.

В сезоне-2024/25 Карнесекки сыграл в 44 матчах, пропустил 45 голов и 18 раз сыграл на ноль.

Действующий контракт итальянского вратаря с «Аталантой» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

