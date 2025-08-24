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24 августа 2025, 01:26

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 20 миллионов евро за вратаря «Антверпена»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Антверпеном» по трансферу голкипера Сенне Ламменса, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Бельгийский клуб хочет 25 миллионов евро за 23-летнего игрока сборной Бельгии. «МЮ» хочет договориться о снижении суммы до 20 миллионах евро с учетом бонусов. Полртал Transfermarkt оценивает стоимость Ламменса в 9 миллионов евро.

По информации источника, данный трансфер не связан с будущим вратаря Андре Онана в английской команде.

В этом сезоне голкипер сыграл в 4 матчах чемпионата Бельгии и пропустил 4 гола.

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