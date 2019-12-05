«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 119 миллионов фунтов за Санчо

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Goal.com.

По данным источника, «МЮ» готов заплатить за игрока 119 миллионов фунтов. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси», однако фаворитом считается «Юнайтед».

19-летний Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 19 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах.

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