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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 119 миллионов фунтов за Санчо

22:55
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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Goal.com.

По данным источника, «МЮ» готов заплатить за игрока 119 миллионов фунтов. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси», однако фаворитом считается «Юнайтед».

19-летний Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 19 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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