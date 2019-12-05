«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 119 миллионов фунтов за Санчо
22:55
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Goal.com.
По данным источника, «МЮ» готов заплатить за игрока 119 миллионов фунтов. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси», однако фаворитом считается «Юнайтед».
19-летний Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 19 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах.
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