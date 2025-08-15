«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо «Роме» за 20 миллионов фунтов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в «Роме», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы готовы продать 25-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист еще не принял решение о своем будущем.

В 2021 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Санчо дортмундской «Боруссии» 85 миллионов евро. В минувшем сезоне вингер на правах аренды играл за «Челси». Он провел 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал десять голевых передач.