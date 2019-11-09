«Манчестер Юнайтед» готов потратить зимой 42 миллиона фунтов на Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает El Desmarque. По информации СМИ, «красные дьяволы» готовы потратить в зимнее трансферное окноч на 27-летнего датчанина 42 миллиона фунтов стерлингов.

Контракт Эриксена со «шпорами» действует до 30 июня 2020 года. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» определился с заменой для Кристиана.

В текущем сезоне Эриксен провел 14 матчей за «Тоттенхэм», забил два гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 миллионов евро.