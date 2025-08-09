«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Хейлунна в аренду с опцией выкупа

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн близок к уходу из клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы готовы отпустить 22-летнего датчанина в аренду за 6 миллионов евро с опцией выкупа. Также клуб, который арендует форварда, должен будет полностью покрыть его зарплату.

Хейлунн выступает за «МЮ» с лета 2023 года. Он провел 95 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 35 миллионов евро.