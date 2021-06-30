«Манчестер Юнайтед» договорился с «Боруссией» о переходе Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо продолжит карьеру в чемпионате Англии, утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо. По информации инсайдера, контракт с 21-летним английским футболистом будет подписан до 2026 года.

Сумма сделки составит 90 миллионов евро без учета бонусов. В ближайшее время Санчо пройдет медобследование для завершения перехода.

В минувшем сезоне хавбек провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач.