«Манчестер Юнайтед» договорился с «Боруссией» о переходе Санчо
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо продолжит карьеру в чемпионате Англии, утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо. По информации инсайдера, контракт с 21-летним английским футболистом будет подписан до 2026 года.
Сумма сделки составит 90 миллионов евро без учета бонусов. В ближайшее время Санчо пройдет медобследование для завершения перехода.
В минувшем сезоне хавбек провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач.
Jadon Sancho to Manchester United... HERE WE GO! ??? #MUFC #Sancho— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2021
Done deal confirmed. Agreement reached between Manchester United and Borussia Dortmund.
€ 90m with add ons. Agents fee and personal terms agreed, contract until 2026.
Medicals pending — then it'll be official. pic.twitter.com/VBto2JqbtK
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