«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Тиагу Алькантары

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара может перейти в английский клуб, сообщает Express.

По сведениям источника, «Манчестер «Юнайтед» близок к подписанию 29-летнего испанца. Ранее сообщалось об интересе к хабеку со стороны «Ливерпуля».

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.