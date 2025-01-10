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Сегодня, 00:07

«Манчестер Сити» заплатит 50 миллионов евро за защитника сборной Узбекистана

Евгений Козинов
Корреспондент
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Абдукодир Хусанов.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» и «Ланс» договорились о трансфере защитника Абдукодира Хусанова в английский клуб. По информации Sky Sport, стороны согласовали переход за 50 миллионов евро с учетом бонуса и сделка близка к завершению.

Игрок сборной Узбекистана перешел во французский клуб из «Энергетика-БГУ» в июле 2023 года за 100 тысяч евро.

Действующий контракт 20-летнего защитника рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Хусанов сыграл 16 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Футбол
ФК Ланс
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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