«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Ковачича

«Манчестер Сити» рассматривает вариант подписания полузащитника «Челси» Матео Ковачича, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 28-летний хорват привлек внимание «Манчестер Сити», поскольку полузащитнику предстоит принять важное решение относительно своего будущего в «Челси». Срок его контракта с лондонским клубом истекает в июне 2024 года.

Ковачич выступает за «Челси» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ковачич провел за «Челси» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и мделал 1 результативную передачу.