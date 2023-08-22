«Манчестер Сити» сегодня объявит о продлении контракта с Силвой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сегодня продлит контракт с клубом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что 29-летний португалец принял решение остаться после диалога с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Действующий контракт Силвы рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он сыграл 2 матча и не отметился результативными действиями.