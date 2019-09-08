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«Манчестер Сити» рассматривает Шкриньяра в качестве замены Ляпорту

21:46
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Английский клуб видит в 24-летнем словаке возможную замену травмированному Эмерику Ляпорту, сообщает Sky Sport.

Ляпорт перенес операцию на колене. Если его восстановление затянется, то «Сити» постарается зимой договориться о трансфере Шкриньяра.

Футболист выступает за «Интер» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 2 матча в серии А.

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