«Манчестер Сити» рассматривает Кунде в качестве альтернативы Кулибали

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает 21-летнего француза в качестве альтернативы защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, переговоры по которому зашли в тупик.

В минувшем сезоне Кунде провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.