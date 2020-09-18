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«Манчестер Сити» рассматривает Кунде в качестве альтернативы Кулибали

10:56
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает 21-летнего француза в качестве альтернативы защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, переговоры по которому зашли в тупик.

В минувшем сезоне Кунде провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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