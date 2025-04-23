«Манчестер Сити» рассматривает Диогу Кошту в качестве замены Эдерсону

Голкипер «Порту» Диогу Кошта в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

По информации Сorreio da Manha, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 25-летнего португальца на замену Эдерсону. Клуб готов выплатить 58 миллионов евро.

Также на вратаря претендует «Манчестер Юнайтед», который ищет замену Андре Онана.

Кошта имеет действующий контракт с «Порту» до 2027 года. В соглашении прописана сумма отступных в 75 миллионов евро.

В этом сезоне Кошта, являющийся воспитанником «Порту», сыграл в 41 матче во всех турнирах и пропустил 44 гола. В 18 встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.