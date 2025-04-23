«Манчестер Сити» рассматривает Диогу Кошту в качестве замены Эдерсону
Голкипер «Порту» Диогу Кошта в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.
По информации Сorreio da Manha, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 25-летнего португальца на замену Эдерсону. Клуб готов выплатить 58 миллионов евро.
Также на вратаря претендует «Манчестер Юнайтед», который ищет замену Андре Онана.
Кошта имеет действующий контракт с «Порту» до 2027 года. В соглашении прописана сумма отступных в 75 миллионов евро.
В этом сезоне Кошта, являющийся воспитанником «Порту», сыграл в 41 матче во всех турнирах и пропустил 44 гола. В 18 встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.
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