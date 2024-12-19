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«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Атлетико» интересуются защитником сборной Узбекистана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов привлек внимание европейских топ-клубов, сообщает L'Equipe.

По информации источника, интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Атлетико». Французский клуб готов расстаться с Хусановым в зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро.

Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» летом прошлого года. В текущем сезон он провел 15 матчей во всех турнирах и не отметился ни одним результативным действием.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 12 миллионов евро. Его контракт с «Лансом» рассчитан до лета 2027 года.

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