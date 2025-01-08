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Сегодня, 18:39

«Манчестер Сити» продолжает переговоры о переходе узбекского защитника «Ланса» Хусанова

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» всерьез намерен подписать защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний узбек является главной трансферной целью «горожан» этой зимой.

Защитник &laquo;Ланса&raquo; Абдукодир Хусанов. Защитник из Узбекистана покорил Францию и может перейти в «Реал» или «Сити»! Чем так хорош Абдукодир Хусанов?

В этом сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

ФК Ланс
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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