«Манчестер Сити» продолжает переговоры о переходе узбекского защитника «Ланса» Хусанова

«Манчестер Сити» всерьез намерен подписать защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний узбек является главной трансферной целью «горожан» этой зимой.

В этом сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.