13 мая, 06:48

«Манчестер Сити» претендует на защитника «Ньюкасла» Ливраменто

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний англичанин — один из вариантов усиления защиты «горожан» в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Манчестер Сити» определится с главным кандидатом к началу зимнего чемпионата мира.

Ливраменто летом 2023 года перешел в «Ньюкасл» из «Саутгемптона». Защитник является воспитанником «Челси». В текущем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, отличившись 1 результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 35 миллионов евро. Его контракт с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2028 года.

