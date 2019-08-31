«Манчестер Сити» претендует на 19-летнего норвежца

Полузащитник норвежского клуба «Буде Глимт» Хакон Эвжен может стать игроком «Манчестер Сити», сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, «Сити» попробует подписать игрока в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед», итальянских и немецких клубов.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Норвегии и забил девять мячей при четырех голевых передачах.

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