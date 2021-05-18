«Манчестер Сити» поспорит с «МЮ» за 18-летнего Мендеша из «Спортинга»
02:27
Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, на 18-летнего португальца претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что английские клубы готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Мендеш провел 35 матчей за «Спортинг», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Вместе с лиссабонцами защитник стал чемпионом Португалии.
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