«Манчестер Сити» поспорит с «МЮ» за 18-летнего Мендеша из «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, на 18-летнего португальца претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что английские клубы готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Мендеш провел 35 матчей за «Спортинг», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Вместе с лиссабонцами защитник стал чемпионом Португалии.