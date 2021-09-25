«Манчестер Сити» попытается опередить «Реал» в борьбе за Мбаппе
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Англии, соообщает Daily Mail.
По сведениям источника, «Манчестер Сити» готов побороться за 22-летнего француза с «Реалом» в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Мбаппе провел 8 матчей за «ПСЖ», забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.
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