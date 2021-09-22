«Манчестер Сити» отказался продавать сына Рори Делапа дортмундской «Боруссии» за 15 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» отклонил предложение дортмундской «Боруссии» по нападающему Лиаму Делапу, сообщает Football Insider.

По информации источника, немецкий клуб предлагал «горожанам» 15 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, но получил отказ. Сообщается, что в «Манчестер Сити» серьезно рассчитывают на футболиста и видят его в основном составе в будущем.

В сезоне-2021/22 Делап провел 1 матч за основную команду «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями. В составе молодежной команды «горожан» форвард забил 1 гол в 1 встрече. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 900 тысяч фунтов.

Лиам Делап является сыном бывшего футболиста «Стоук Сити» и сборной Ирландии Рори Делапа.