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«Манчестер Сити» отказался продавать сына Рори Делапа дортмундской «Боруссии» за 15 миллионов фунтов

14:19
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«Манчестер Сити» отклонил предложение дортмундской «Боруссии» по нападающему Лиаму Делапу, сообщает Football Insider.

По информации источника, немецкий клуб предлагал «горожанам» 15 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, но получил отказ. Сообщается, что в «Манчестер Сити» серьезно рассчитывают на футболиста и видят его в основном составе в будущем.

В сезоне-2021/22 Делап провел 1 матч за основную команду «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями. В составе молодежной команды «горожан» форвард забил 1 гол в 1 встрече. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 900 тысяч фунтов.

Лиам Делап является сыном бывшего футболиста «Стоук Сити» и сборной Ирландии Рори Делапа.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-man-city-have-rejected-15m-delap-bid-from-borussia-dortmund/

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Иван Торопцев все материалы автора

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