«Манчестер Сити» не собирается продавать Сане в «Баварию» за 40 миллионов евро

«Манчестер Сити» не будет уменьшать сумму отступных за нападающего команды Лероя Сане. Об этом сообщает Goal.com. Ранее сообщалось, что немец уже согласовал пятилетний контракт с «Баварией».

По имеющейся информации, «Бавария» предложила за игрока 40 миллионов евро, что в английском клубе сочли оскорблением. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 80 миллионов евро.

Источник указывает, что в «Сити» предпочитают дать футболисту доиграть контракт и уйти в «Баварию» бесплатно летом 2021, чем продавать его сейчас по сниженной цене. 24-летний футболист в текущем сезоне провел только один матч (в Суперкубке Англии против «Ливерпуля»), в котором он получил разрыв крестообразных связок колена.