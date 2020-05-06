Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Сити» не собирается продавать Сане в «Баварию» за 40 миллионов евро

19:04
Лерой Сане. Фото ФК "Манчестер Сити".
Лерой Сане. Фото ФК "Манчестер Сити".
Теги:

«Манчестер Сити» не будет уменьшать сумму отступных за нападающего команды Лероя Сане. Об этом сообщает Goal.com. Ранее сообщалось, что немец уже согласовал пятилетний контракт с «Баварией».

По имеющейся информации, «Бавария» предложила за игрока 40 миллионов евро, что в английском клубе сочли оскорблением. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 80 миллионов евро.

Источник указывает, что в «Сити» предпочитают дать футболисту доиграть контракт и уйти в «Баварию» бесплатно летом 2021, чем продавать его сейчас по сниженной цене. 24-летний футболист в текущем сезоне провел только один матч (в Суперкубке Англии против «Ливерпуля»), в котором он получил разрыв крестообразных связок колена.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир