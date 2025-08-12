«Манчестер Сити» намерен подписать Доннарумму в случае ухода Эдерсона

«Манчестер Сити» намерен подписать вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода Эдерсона, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что в трансфере Эдерсона заинтересован «Галатасарай».

По информации источника, английский клуб уже начал переговоры с окружением голкипера. Отмечается, что уровень итальянца высоко оценивает главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» готов пойти навстречу вратарю по условиям соглашения.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с парижанами истекает летом 2026 года.

Ранее стало известно, что итальянский голкипер не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». По информации журналиста Фабрицио Романо, 26-летний Доннарумма скоро выскажет свою позицию о том, что клуб не продлил с ним контракт и подписал вратаря Люку Шевалье из «Лилля».