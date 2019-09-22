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«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Ауара

22:46
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Ряд ведущих английских клубов претендует на полузащитника «Лиона» Уссема Ауара. Фаворит в борьбе за 21-летнего француза, который имеет алжирские корни, считается «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe.

Также игроком интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Контракт Аура с «Лионом» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел 5 матчей, в которых отметился голом и 2 передачами.

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