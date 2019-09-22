«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Ауара

Ряд ведущих английских клубов претендует на полузащитника «Лиона» Уссема Ауара. Фаворит в борьбе за 21-летнего француза, который имеет алжирские корни, считается «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe.

Также игроком интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Контракт Аура с «Лионом» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел 5 матчей, в которых отметился голом и 2 передачами.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр