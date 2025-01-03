«Манчестер Сити» интересуется защитником сборной Узбекистана

«Манчестер Сити» включил защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в свой список потенциальных трансферов в январе, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Несколько ведущих клубов Европы заинтересованы в 20-летнем игроке сборной Узбекистана, так как по оценкам различных футбольных порталов он является одним из лучших молодых игроков на своей позиции.

В этом сезоне Хусанов сыграл 16 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Он перешел в «Ланс» из «Энергетика-БГУ» в июле 2023 года за 100 тысяч евро.