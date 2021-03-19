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«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Гронингена»

09:58
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Полузащитник «Гронингена» Габриэль Гудмундссон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 21-летнего шведа претендует «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Гудмундссон провел 19 матчей в чемпионате Голландии, в которых отметился 5 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 1,1 миллиона евро.

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