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«Манчестер Сити» интересуется Ингсом и Лукаку

02:58
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в Англию, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, 27-летним бельгийцем интересуется «Манчестер Сити». Команда Гвардьолы ищет замену Серхио Агуэро, который может покинуть клуб. Также «Сити» рассматривает возможность подписать форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингса.

В текущем сезоне Лукаку провел 27 матчей за «Интер», в которых забил 20 голов и сделал три результативные передачи. Ингс в 19 матчах забил 7 голов и сделал 3 голевых паса.

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