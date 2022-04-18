«Манчестер Сити» интересуется Энцо Фернандесом из «Ривер Плейта»

Полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21-летним аргентинцем интересуется «Манчестер Сити», который запросил информацию о хавбеке. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Фернандес провел 11 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.