«Манчестер Сити» интересуется Чилвеллом

Защитник «Лестера» Бен Чилвелл может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, проблемой в трансфере 23-летнего англичанина может стать высокая стоимость игрока. «Лестер» намерен продать Чилвелла примерно за ту же стоимость, что и Харри Магуайра, который перешел в «МЮ» за 95 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию Чилвелла.

В сезоне-2019/20 Чилвелл провел за «Лестер» 28 матчей, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллиона фунтов.