«Манчестер Сити» интересуется 18-летним Радуловичем из «Црвены Звезды»
06:56
Форвард «Црвены Звезды» Андрия Радулович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 18-летнего серба претендует «Манчестер Сити», который уже начал переговоры о переходе игрока.
В текущем сезоне Радулович провел 9 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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