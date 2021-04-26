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«Манчестер Сити» интересуется 18-летним Радуловичем из «Црвены Звезды»

06:56
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Форвард «Црвены Звезды» Андрия Радулович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 18-летнего серба претендует «Манчестер Сити», который уже начал переговоры о переходе игрока.

В текущем сезоне Радулович провел 9 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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