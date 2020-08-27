«Манчестер Сити» и «ПСЖ» готовы подписать Месси, «МЮ» отказался от борьбы за игрока

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.

По сведениям источника, в английском клубе считают, что у них есть шанс подписать 33-летнего аргентинца бесплатно или за небольшую сумму. Главный тренер «Сити» хотел бы видеть игрока в своей команде.

Также на Месси претендует «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед», наоборот, отказался от гонки за форварда.

Окружение Месси верит, что игрок сможет покинуть «Барселону» бесплатно. Каталонцы намерены получить за форварда около 700 млн евро.