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1 апреля 2025, 19:03

«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются вратарем «Торино» Милинковичем-Савичем

«Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к голкиперу «Торино» Ване Милинковичу-Савичу, сообщает Tuttosport.

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ищет замену основному вратарю своей команды Эдерсону, а наставник лондонцев Энцо Мареска недоволен игрой Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.

В контракте 28-летнего серба с итальянским клубом есть пункт об отступных в размере 20 миллионов евро.

Милинкович-Савич выступает за «Торино» с июля 2017 года. В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 31 матче и пропустил 34 гола, отыграв 10 встреч на ноль.

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