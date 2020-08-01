«Манчестер Сити» и «Барселона» могут обменяться правыми защитниками

Вице-чемпионы Англии и Испании «Манчестер Сити» и «Барселона» могут произвести обмен на трансферном рынке. Как сообщает Sport, клубы могут подписать друг у друга правых защитников.

«Ман Сити», который возглавляет бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардьола, рассчитывает подписать Серхи Роберто. Другой правый защитник «Барсы» — 26-летний Нелсон Семеду — рассматривается как альтернативный вариант.

«Барселона» же хочет взять 19-летнего футболиста «Сити» Эрика Гарсию и намерена избавиться от одного из футболистов правого фланга обороны. При этом в Каталонии не хотят расставаться с Серхи Роберто, но его продажа выглядит предпочтительнее, поскольку у 28-летнего игрока скоро истекает контракт.