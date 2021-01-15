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«Манчестер Сити» и «Барселона» договорились о переходе Гарсии

10:46
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«Манчестер Сити» и «Барселона» обсудили детали перехода защитника Эрика Гарсии в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По данным источника, клубы должны оформить трансфер 20-летнего футболиста до конца января. Испанец подпишет с «Барселоной» соглашение на пять лет.

Гарсия — воспитанник «Барселоны». За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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