«Манчестер Сити» и «Барселона» договорились о переходе Гарсии

«Манчестер Сити» и «Барселона» обсудили детали перехода защитника Эрика Гарсии в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По данным источника, клубы должны оформить трансфер 20-летнего футболиста до конца января. Испанец подпишет с «Барселоной» соглашение на пять лет.

Гарсия — воспитанник «Барселоны». За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.