«Манчестер Сити» хочет подписать Лаутаро Мартинеса на замену Агуэро

«Манчестер Сити» проявляет интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщает Sport.es. Футболиста также хочет подписать «Барселона».

По данным источника, футболист сказал руководству «Интера» о желании уйти летом. При этом «Барсе» не удалось убедить итальянский клуб продать игрока. Нерадзурри требуют за него 111 миллионов долларов и не намерены снижать цену. «Барселона» не может позволить себе такие траты.

При этом указано, что «Сити» вступил в борьбу за игрока. В клубе уверены, что смогут опередить «Барселону». Также они рассчитывают, что аргентинец сможет в будущем заменить своего соотечественника Серхио Агуэро.

22-летний Лаутаро Мартинес в текущем сезоне провел 39 матчей за «Интер» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.