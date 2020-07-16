Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Сити» хочет подписать Лаутаро Мартинеса на замену Агуэро

18:30
Лаутаро Мартинес. Фото EFE.
Лаутаро Мартинес. Фото EFE.
Теги:

«Манчестер Сити» проявляет интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщает Sport.es. Футболиста также хочет подписать «Барселона».

По данным источника, футболист сказал руководству «Интера» о желании уйти летом. При этом «Барсе» не удалось убедить итальянский клуб продать игрока. Нерадзурри требуют за него 111 миллионов долларов и не намерены снижать цену. «Барселона» не может позволить себе такие траты.

При этом указано, что «Сити» вступил в борьбу за игрока. В клубе уверены, что смогут опередить «Барселону». Также они рассчитывают, что аргентинец сможет в будущем заменить своего соотечественника Серхио Агуэро.

22-летний Лаутаро Мартинес в текущем сезоне провел 39 матчей за «Интер» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир