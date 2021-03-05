«Манчестер Сити» готов заплатить 40 миллионов за Гозенса

«Манчестер Сити» может выкупить защитника «Аталанты» Робина Гозенса, сообщает Virgilio.it.

По информации источника, с учетом возможного ухода защитника Бенджамина Менди «Манчестер Сити» готов заплатить за Гозенса 40 миллионов евро.

1 февраля в СМИ уже появлялась информация об интересе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы к Гозенсу. В нынешнем сезоне 26-летний немец забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах за «Аталанту».