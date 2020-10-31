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«Манчестер Сити» договорился о трансфере Стевановича

16:49
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Защитник «Партизана» Филип Стеванович летом перейдет в «Манчестер Сити», сообщает Goal.com.

По данным источника, за 18-летнего серба «горожане» заплатят 6 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Стеванович провел 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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