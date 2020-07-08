«Манчестер Сити» близок к приобретению Кулибали

Известный агент Энрико Феделе рассказал о возможном переходе защитника «Наполи» Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».

— Я неоднократно общался с Кулибали о том, что он должен остаться и что его отъезд создаст огромную пустоту, — приводит слова Феделе Il Bello del Calcio. — Тем не менее, насколько я знаю, есть команда, более заинтересованная, чем другие, и она очень близка к покупке защитника — это «Манчестер Сити». Сам футболист остался бы в Неаполе, но владелец клуба Де Лаурентис знает, что это важная прибыль, учитывая его зарплату в течение следующих четырех лет.