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«Манчестер Сити», «Арсенал» и «МЮ» следят за ситуацией с Ольмо

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником «Барселоны» Дани Ольмо.

По информации The Times, клубы АПЛ хотят воспользоваться ситуацией с отказом в регистрации игрока на вторую половину сезона, который получили каталонцы.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые включили в контракт Ольмо пункт о бесплатном уходе. Соглашение с 26-летним хавбеком действует до лета 2030 года.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Дани Ольмо
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