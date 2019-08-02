"Ман Сити" продаст Сане в "Баварию", если получит за игрока 137 миллионов фунтов

Нападающий Лерой Сане может покинуть "Манчестер Сити" летом, утверждает Sky Sports. По информации СМИ, "Бавария" всерьез заинтересована в 23-летнем немецком футболиста. "Горожане" хотят получить за игрока около 137 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готовит предложение "Ман Сити" в размере 73 миллионов фунтов стерлингов за Сане.

В прошедшем сезоне Сане провел 47 матчей за "Манчестер Сити", забил 16 голов и отдал 18 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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