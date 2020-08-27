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«Ман Сити» предложит «Барселоне» за Месси 100 миллионов, Жезуса, Бернарду Силву и Гарсию

19:25

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Как сообщает Diario Sport, «Сити» за него готов выложить 100 миллионов евро и трех игроков основы. По данным источника, речь идет о нападающих Габриэле Жезусе и Бернарду Силве, а также центральном защитнике Эрике Гарсии. Последний является воспитанником «Барсы».

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов выложить за Месси трехлетний контракт, с его дальнейшим переходом в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

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