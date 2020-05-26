«Ман Сити» отклонил обмен Семеду на Канселу

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» об обмене Нелсона Семеду и Жоау Канселу, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб предлагала 26-летнего португальца «горожанам» еще зимой, однако англичане отклонили эту сделку.

В сезоне-2019/20 Канселу провел за «Ман Сити» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего португальца в 36 миллионов евро.

На счету Семеду 5 результативных передач в 29 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего португальца в 32 миллиона евро.