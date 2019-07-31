18:33 | Футбол — Трансферы

Малком в "Зените": Зеленов против!

Обозреватель "СЭ" Дмитрий Зеленов о том, почему "Зениту" не стоит покупать Малкома за 40 миллионов евро.
 

"Малкому будет непросто повторить путь Халка". Взгляд из Бразилии

 


 

 

 
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