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18:33 |
Футбол —
Трансферы
Малком в "Зените": Зеленов против!
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Обозреватель "СЭ" Дмитрий Зеленов о том, почему "Зениту" не стоит покупать Малкома за 40 миллионов евро.
"Малкому будет непросто повторить путь Халка". Взгляд из Бразилии
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