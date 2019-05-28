Малиновский, которым интересовался "Спартак", не определился с будущим клубом

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский признался, что на текущий момент у него нет конкретных предложений о переходе в другие команды, информирует soccer.ru.

Ранее появлялась информация, что "Спартак" проявляет интерес к хавбеку. Среди возможных претендентов на покупку футболиста также называли "Наполи".

– Это все интернет – кто-то прочитал, увидел, закинул и все. Я вообще эту неделю ни с кем не общался, только с семьей, отдыхал с женой. Только в интернете это все читал. Меня спрашивают, а я откуда знаю. Поменьше читайте интернет. Пока что ничего конкретного нет. "Генк" попытается меня удержать, но будем разговаривать. Еще пока ничего не ясно. Сезон только закончился, ушел тренер. У них сейчас много забот, поэтому, может, будем общаться на следующей неделе, – приводит слова Малиновского soccer.ru.

Малиновский в прошедшем сезоне провел 51 матч за "Генк" и забил 16 мячей при 16 голевых передачах.

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