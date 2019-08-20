Мальдини подтвердил, что Лаксальт и Стринич покинут «Милан»

Диего Лаксальт и Иван Стринич уйдут из «Милана», сообщил спортивный директор клуба Паоло Мальдини.

— Два фуллбека покинут команду, это Лаксальт и Стринич, — цитирует Мальдини Football Italia. — По Анхелю Корреа новостей нет, то же самое и по Андре Силве. До закрытия трансферного окна еще две недели, но продажи — наш приоритет.

26-летний Диего Лаксальт в прошлом сезоне провел 29 матчей за «Милан» и сделал один результативный пас. 32-летний Иван Стринич в прошлом сезоне не сыграл ни разу.

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