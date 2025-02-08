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8 февраля 2025, 10:33

Малафеев — о трансферах «Спартака»: «Их желание конкурировать с «Зенитом» понятно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» высказался о трансферах «Зенита» и «Спартака».

«Спартак» — клуб с большими амбициями, и желание конкурировать с «Зенитом» понятно. Однако зимой сложно совершать действительно качественные усиления, тем более экстренные. Большие покупки не всегда приводят к моментальному результату — важна не только сумма, но и то, как новый игрок встроится в команду. «Спартак» сохраняет шансы на борьбу, но считаю, что в вопросах стабильности «Зенит» выглядит увереннее за счет сыгранности состава и опыта борьбы за титул», — сказал Малафеев «СЭ».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. На 3-й строчке расположился «Спартак» с 37 очками.

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Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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