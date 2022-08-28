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Сегодня, 00:22

«Маккаби» из Хайфы интересуется Кофрие

Читать «СЭ» в
Максимилиано Кофрие.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может покинуть московский клуб, сообщает портал walla.co.il.

По сведениям источника, на 25-летнего бельгийца претендует «Маккаби» из Хайфы. Защитник входит в сферу чемпиона Израиля, однако клуб обязан заявить новых игроков до 2 сентября.

В минувшем сезоне Кофрие провел 25 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В сезоне-2022/23 защитник провел 21 минуту в матче с «Краснодаром» (4:1).

Эли Швидлер

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
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ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
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Ювентус 1
Рома 1
Матч завершен

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32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

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ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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