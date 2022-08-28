«Маккаби» из Хайфы интересуется Кофрие

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может покинуть московский клуб, сообщает портал walla.co.il.

По сведениям источника, на 25-летнего бельгийца претендует «Маккаби» из Хайфы. Защитник входит в сферу чемпиона Израиля, однако клуб обязан заявить новых игроков до 2 сентября.

В минувшем сезоне Кофрие провел 25 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В сезоне-2022/23 защитник провел 21 минуту в матче с «Краснодаром» (4:1).

Эли Швидлер