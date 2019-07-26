Лянко продлил контракт с "Торино"

Защитник "Торино" Лянко продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 2024 года.

Ранее контракт 22-летнего бразильца действовал до 2022 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Болонье".

В прошлом сезоне футболист отыграл 4 матча за "Торино" и 13 - за "Болонью" (один гол). Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

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