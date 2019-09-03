Лукас Сантос: «Моя цель — остаться в России»
Новичок ЦСКА бразильский полузащитник Лукас Сантос поделился своими эмоциями от трансфера в московский клуб. Армейцы арендовали 20-летнего хавбека у «Васку да Гамы» до конца года с опцией выкупа.
— Это будут три очень интересных месяца в моей жизни, — приводит слова футболиста Globo Esporte. — Постараюсь адаптироваться как можно скорее, чтобы продемонстрировать свои возможности и чтобы ЦСКА мог выкупить трансфер. Понимаю, что будет непросто, но знаю, что с помощью семьи, моего агента Фабиано и особенно Бога я смогу добиться поставленной задачи.
Когда упоминают о России, то на ум сразу приходят мысли о холоде. Конечно, придется адаптироваться. Но я не вижу в этом проблемы.
ЦСКА известен по выступлениям на европейской арене, я видел их матчи в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Здорово, когда на тебя обращает внимание такой клуб. Надеюсь, я смогу отплатить за оказанное доверие.
Расизм? Я готов справиться с этим. И в Бразилии случались подобные ситуации. Конечно, это очень неприятно и обидно. Постараюсь заткнуть уши и продолжать усердно работать. В любом случае, я мало что смогу понять. Думаю, что смогу этого просто не замечать. Считаю, что это правильный ответ на такие ситуации.
Я ни о чем не сожалею. Более того, очень благодарен «Васку». Не считаю, что удалось добиться всего, чего я хотел. Но все закончилось хорошо.
Здесь я отточил свой стиль, возмужал и окреп физически. Просто вырос как человек и как футболист И этот клуб навсегда останется в моем сердце.
Сейчас я не настроен возвращаться в Бразилию. Моя цель — остаться в России. Не хотелось бы, чтобы это продлилось только три месяца. Так что возвращение будет маловероятным. Но нет ничего невозможного нет, ведь я очень привязан к «Васку».
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