Новичок ЦСКА бразильский полузащитник Лукас Сантос поделился своими эмоциями от трансфера в московский клуб. Армейцы арендовали 20-летнего хавбека у «Васку да Гамы» до конца года с опцией выкупа.

— Это будут три очень интересных месяца в моей жизни, — приводит слова футболиста Globo Esporte. — Постараюсь адаптироваться как можно скорее, чтобы продемонстрировать свои возможности и чтобы ЦСКА мог выкупить трансфер. Понимаю, что будет непросто, но знаю, что с помощью семьи, моего агента Фабиано и особенно Бога я смогу добиться поставленной задачи.

Когда упоминают о России, то на ум сразу приходят мысли о холоде. Конечно, придется адаптироваться. Но я не вижу в этом проблемы.

ЦСКА известен по выступлениям на европейской арене, я видел их матчи в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Здорово, когда на тебя обращает внимание такой клуб. Надеюсь, я смогу отплатить за оказанное доверие.

Расизм? Я готов справиться с этим. И в Бразилии случались подобные ситуации. Конечно, это очень неприятно и обидно. Постараюсь заткнуть уши и продолжать усердно работать. В любом случае, я мало что смогу понять. Думаю, что смогу этого просто не замечать. Считаю, что это правильный ответ на такие ситуации.

Я ни о чем не сожалею. Более того, очень благодарен «Васку». Не считаю, что удалось добиться всего, чего я хотел. Но все закончилось хорошо.

Здесь я отточил свой стиль, возмужал и окреп физически. Просто вырос как человек и как футболист И этот клуб навсегда останется в моем сердце.

Сейчас я не настроен возвращаться в Бразилию. Моя цель — остаться в России. Не хотелось бы, чтобы это продлилось только три месяца. Так что возвращение будет маловероятным. Но нет ничего невозможного нет, ведь я очень привязан к «Васку».

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